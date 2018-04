"Raportul GRECO confirma temerile PNL si ale societatii civile ca modificarile la legile justitiei aduc grave atingeri sistemului judiciar. In momentul in care se respinge pe procedura o lege, atunci intreaga lege este respinsa – este singura scapare, daca pot sa spun asa, pe care o mai avem in momentul de fata pentru a opri acest tavalug de control asupra justitiei pe care l-a declansat majoritatea PSD-ALDE", a precizat Raluca Turcan, la Palatul Parlamentului, potrivit libertatea.ro.

Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) se declara, intr-un raport publicat miercuri, profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul Romaniei, ca si de proiectele de amendamente la legislatia penala, releva un comunicat de presa al Consiliului Europei.

''GRECO cere Romaniei in special sa renunte la crearea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, de destituire a sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva'', releva raportul citat.

