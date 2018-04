"In maximum doua saptamani vom face un nou regulament pentru Centrul Vechi. Am un teanc de fotografii din centrul istoric care nu ne fac cinste. Amenzile vor fi drastice. Ne vom implica maxim, dar dorim o responsabilitate si din partea comerciantilor. Voi avea toleranta zero la a mai permite ca mai ales in Centru cladirile istorice de patrimoniu sa fie in continuare ca dupa razboi: foarte murdare, afectate de vreme, pline de graffiti. Am vorbit si la Universitatea din Bucuresti, la Universitatea de Arhitectura Ion Mincu, sa curete fatadele, noi oferim tot sprijinul, dar si dumnealor sa isi convoace senatul, sa faca ceva. (...) Daca nu se intelege sa cooperam, atunci vom da amenzi drastice. Noi oferim sprijin. Unde s-a mai intamplat asa ceva?", a declarat miercuri Gabriela Firea, potrivit site-ului News.ro.

Viceprimarul Aurelian Badulescu a explicat ca in Centrul Vechi vor fi facute controale tematice, impreuna cu Politia Locala si cu Garda de Mediu, pentru a verifica modul in care deseurile sunt lasate de agentii economici si cum sunt ridicate de operatorii de salubrizare.

"Controalele vor fi mixte, cu Garda de Mediu, pentru ca am fost sesizati privire la deversarea uleiurilor. Zgomotul este o alta problema pentru ca locuiesc oameni acolo, precum si incarcarea fatadelor cu reclame care nu sunt autorizate. (...) De miercuri, saptamana viitoare, controalele vor fi ferme. Este ultimul avertisment pentru agentii econonomici din Centrul Vechi”, a avertizat Badulescu.

La randul ei, directorul Directiei de Utilitati din Primaria Capitalei, Magdalena Iuga, a atras atentia operatorilor de salubrizare sa intre pe strazile din Centrul Vechi cu masini mici, pentru ca cele mari pot distruge dalele de piatra, acest lucru urmand sa fie precizat in noul regulament.

„Venim cu un regulament special pentru aceasta zona. Va avertizez, va impune clar ca evacuarea deseurilor menajere sa fie facuta doar de operatorul care face salubrizarea stradala in perimetrul respectiv si va intra acolo doar cu masini mici”, a spus Iuga.