"Am creat un mic colectiv de lucru caruia i-am dat proiectul de lege pentru a face anumite corecturi si finisaje. Trebuie sa subliniez urmatoarea chestiune: va exista un moment 'T zero' in care toate aceste activitati care sunt derulate in momentul de fata, fie de servicii, fie de parchete, vor trece la aceasta autoritate.

Acest moment 'T zero' nu trebuie sa fie asociat de o sincopa in functionarea interceptarilor. (...) Si ca sa nu existe astfel de speculatii, vrem sa vedem foarte bine cum facem organizarea din acest punct de vedere, incat sa nu existe niciun fel de sincopa, pe de o parte, si pe de alta parte, aceasta institutie sa functioneze cu garantiile necesare de independenta si de interferenta din partea altor institutii pentru a folosi inregistrarile in scopuri care nu sunt conforme cu legea si cu Constitutia", a declarat Tariceanu la Antena 3, potrivit ziare.com.