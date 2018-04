"Cu ocazia vizitei sale la Bucuresti, domnul Le Drian va avea mai multe intalniri la nivel inalt. La data de 12 aprilie, ministrul francez va avea o intrevedere cu omologul sau roman, domnul Teodor Melescanu, la finalul careia cei doi ministri vor avea o declaratie de presa, la sediul ministerului roman al Afacerilor Externe, la ora 9.00", mentioneaza sursa citata.

Vizita in Romania este cuprinsa intr-o serie de deplasari in regiune in perioada 11-14 aprilie, ce include si Serbia, Albania si Slovenia, noteaza hotnews.ro.