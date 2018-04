"Discutati cu cei care au facut aceste afirmatii, nu-mi puneti mie intrebarea referitoare la obligatiile sau calitatile in care participa la o serie de reuniuni alte persoane. Eu, in ceea ce ma priveste, stiu cum sa ma comport. In viata eu am invatat asa: civilii cu civilii si restul", a declarat Tariceanu, citat de libertatea.ro.

Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat saptamana trecuta ca Florian Coldea a confirmat prezenta mai multor persoane la un eveniment SRI organizat in Ajunul unui Craciun, printre acestea numarandu-se Liviu Dragnea, George Maior, Victor Ponta si Sebastian Ghita. "A spus ca a existat un alt fel de eveniment in Ajunul Craciunului. La acel eveniment au participat mai multe persoane. A fost intrebat cate, a spus ca peste 10 persoane, nu vrea sa detalieze numele. A fost rugat doar sa confirme unele persoanele despre care stim in spatiul public si a confirmat. A spus ca toate acele persoane erau beneficiari sau parteneri ai SRI. A fost un astfel de eveniment, nu s-a taiat niciun porc. Printre aceste persoane erau domnul Ghita, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, parteneri externi si domnul Ponta, dar nu mai stiu daca l-am intrebat, dar exista afirmatia domnului Maior despre acest eveniment", a spus Claudiu Manda,

Tariceanu, despre declaratiile lui Coldea la Comisia SRI: Total inadecvate

a spus Tariceanu.

