"Nu este acum o prioritate aceasta lege, cel putin in momentul asta. Nu renunt la acest principiu, pentru ca uitati-va ce se intampla peste tot, nu numai in Europa, in statele democratice din lume - fiecare cetatean isi iubeste tara, fiecare cetatean vrea ca tara lui sa fie respectata, sa se dezvolte si nu cred ca cetatenii dintr-un stat sunt foarte bucurosi cand oficiali sau functionari publici din statul respectiv aduc deservicii tarii care ii plateste si lanseaza si rostogolesc tot felul de minciuni despre tara lor", a declarat social-democratul, citat de jurnalul.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa mentioneze ca nu exista inca un proiect de lege referitor la defaimare.

"Nu am, nu are nimeni pana acum un proiect de lege in genul asta, am primit din partea catorva colegi de la Bruxelles o minima analiza a legislatiei in domeniul asta, exista in fiecare tara o legislatie specifica, unele tari in care legislatia este foarte dura, altele in care nu este la fel de dura, dar sunt niste prevederi. Si cred ca, dupa ce ne asezam putin, sa dam drumul la o dezbatere serioasa, sa vedem daca si cum adoptam o astfel de lege", a adaugat el.