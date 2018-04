"Eu in general nu ii cert pe colegii mei din Comisia SRI, nici macar pe presedintele Manda, dar eu am inteles ca acolo sunt audieri. La audieri nu citesti si pleci, din cate inteleg eu. Aia nu e audiere, este un seminar in care cineva vine, citeste niste hartii si a plecat, eventual mai spune niste pilde", a spus liderul PSD.

Chestionat daca stie la cine anume facea referire Florian Coldea in momentul in care a amintit de pilda cu Iuda, raspunsul social-democratului a fost: "Habar n-am la cine se referea si sincer nici nu ma intereseaza foarte mult".

"Eu nu ma uit la asta. Eu cred ca principalele subiecte sunt legate de ce s-a intamplat in acesti ani. Nici de porci, nici de sorici, nici de pilda respectiva. Sa se ameninte intre ei care vor. Toate aceste perdele de fum nu pot acoperi ce s-a intamplat si incepe sa iasa la iveala in fiecare zi. Este un proces care, dupa parerea mea, nu mai poate fi oprit", a mai spus Liviu Dragnea, citat de digi24.ro.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca va spune daca a participat sau nu la petrecerile organizate de SRI daca va fi chemat la audieri in Comisie: "O sa spun la Comisia SRI, probabil in aceasta viata, cand domnul Manda o sa se uite in agenda si o sa imi faca si mie loc".