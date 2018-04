″In aceasta saptamana sau cel mai tarziu saptamana viitoare vor incepe in comisia speciala dezbaterile pe Codurile penale. Avem saptamana asta, sper ca cel putin din partea noastra, colegii care au fost desemnati pe legile de securitate nationala sa ne prezinte obiectivele comisiei respective, ca sa intram intr-un Birou permanent reunit si un plen reunit cu aprobarea comisiei. Sper sa ne uitam cu atentie la obiectivele comisiei, pentru ca sigur o sa fie si aceasta comisie atacata la CCR, si sa nu mai fie vreo greseala”, a spus presedintele Camerei Deputatilor, citat de stirileprotv.ro.

Facand referire la forma finala a Codurilor penale, liderul social-democrat a tinut sa mentioneze ca este vorba despre o serie de principii dintr-o directiva europeana care trebuie transpuse in legislatia din Romania: “Nu poti sa iei un set de principii, sa-l traduci in romaneste si sa fie o lege. Pentru ca principiile sunt si acum si cu toate aceste principii, tot vedem ca apar protocoale, secrete, tot felul de abuzuri in acest sistem si trebuie sa fie transpuse acele principii in acte normative, adica in special in Coduri, cred - nu stiu daca mai trebuie si in alta legislatie -, in asa fel incat orice roman sa aiba garantia ca beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, ca nu mai este obligat el sa-si dovedeasca nevinovatia, acuzarea trebuie sa fie cea care produce probe, ca deciziile instantei se iau bazate pe probe, dincolo de orice indoiala, asa cum este in orice stat democratic”.