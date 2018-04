"O noua institutie de stat, cu un buget de peste 5 milioane de lei, a ajuns sub controlul PSD si este intr-un blocaj total. Este vorba de Consiliul pentru Monitorizarea Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, care are zero activitate de cand PSD l-a instalat ca presedinte pe politrucul Florinel Butnaru.

Traiectoria profesionala a inginerului auto Florinel Butnaru, fost sef la Autoritatea Rutiera Valcea, nu are nicio legatura cu materia drepturilor persoanelor cu dizabilitati, desi criteriile de eligibilitate din lege o impuneau. A fost mai important faptul ca Florinel Butnaru este membru PSD si este conectat la unul dintre cei mai influenti comunicatori ai partidului – Codrin Stefanescu", se arata intr-un comunicat.

"De la numirea lui Florinel Butnaru, in decembrie 2017 si pana acum, Consiliul are zero activitate, nu a angajat niciun inspector de monitorizare si nu a incheiat parteneriate cu organizatiile neguvernamentale. Domnul Butnaru si colegii angajati la ordin, pe lista de la partid, isi fac veacul la sediul “Consiliului” din Kiseleff in timp ce persoanele cu dizabilitati, institutionalizate, zac uitate, abuzate si fara nicio speranta, ca drepturile lor, stabilite printr-o Conventie ONU, ratificata de statul roman, vor fi vreodata protejate", a declarat senatorul USR Adrian Wiener, presedintele Comisiei pentru egalitate de sanse din Senat.