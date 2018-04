"In data de 28 august 2017, efectuam prima vizita oficiala in penitenciarul din Iasi. Cu acea ocazie am constatat faptul ca existau doua expertize tehnice referitoare la starea tehnica a corpului A, din respectivul penitenciar.

Prima expertiza, din decembrie 2008, concluziona in sensul ca "probabilitatea de prabusire este redusa, dar sunt asteptate degradari structurale la incidenta seismului".

A doua expertiza, din februarie 2016, concluziona in sensul ca, pavilionul A intra in categoria cladirilor care " nu satisfac cerintele asociate obiectivului de performanta - siguranta vietii".

In data de 29 august 2017, penitenciarul din Iasi a inaintat catre Administratia Nationala a Penitenciarelor/ANP/ nota de concept pentru edificare unui nou pavilion. Prin adresa nr. 35063 din 28.09.2017, penitenciarul din Iasi a transmis la ANP tema de proiectare pentru noul pavilion, tema aprobata la data de 08.11. 2017, aflata in faza studiului de fezabilitate.

La data de 31.01.2018, am solicitat conducerii ANP luarea masurilor posibile si legale pentru echilibrarea gradului de supraaglomerare a penitenciarelor, in conditiile in care unele penitenciare aveau un grad de supraaglomerare de 180%, iar altele de 110% !

In sensul celor de mai sus, incepand cu data de 01.03.2018 s-a desfasurat un plan de redistribuire a detinutilor. La data de 04.04.2018, in corpul A din penitenciarul Iasi, se mai aflau 84 de detinuti, urmand ca si acestia sa fie redistribuiti.

Acesta a fost contextul in care, conducerea ANP a luat masuri pentru redistribuirea unora dintre detinuti, nefiind vorba despre "evacuari de urgenta" !

Maine voi face publice toate documentele la care am facut referire", a scris Tudorel Toader pe Facebook.