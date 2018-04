"Aceste zile ale Sarbatorii Invierii Mantuitorului stau sub semnul biruintei luminii asupra intunericului si a vietii asupra mortii si ne indeamna sa ne gandim la lucrurile cu adevarat importante din viata noastra.

Sunt momente in care, mai mult ca oricand, nu trebuie sa uitam de sacrificiul pe care militarii nostri il fac zilnic pentru linistea fiecaruia dintre noi, pentru asigurarea securitatii tarii si a stabilitatii Aliantei din care facem parte.

Dragi militari romani, oriunde v-ati afla slujind sub drapel, in Romania sau in diferite colturi ale lumii, departe de casa si de cei dragi, stiu ca traiti cu totii Sarbatoarea Pastelui in acelasi spirit romanesc, in ideea de a fi mai buni unii cu altii, de a-i ajuta pe cei aflati in nevoie si de a lupta mereu pentru o cauza dreapta.

Gandurile mele cele mai sincere se indreapta si catre veteranii Armatei Romaniei, catre familiile celor care au cazut la datorie si, deopotriva, catre toti cei care se dedica in fiecare zi indeplinirii obiectivelor asumate de Romania, in unitatile militare de pe intreg teritoriul tarii, indeplinind cu succes misiunile incredintate.

Tuturor, va suntem pe deplin recunoscatori si va asiguram de intreaga noastra pretuire.

Sarbatori fericite si Hristos a Inviat!", se arata in comunicatul mApn.