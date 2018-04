"Ma bucur si, har Domnului, ca in acest moment, cu doamna prim-ministru Viorica Dancila am rezolvat in doua saptamani ce nu am rezolvat cu doua guverne anterioare. Imi pare rau sa spun acest lucru si chiar fostul prim-ministru, domnul Mihai Tudose, a recunoscut si a declarat si presei ca a fost mintit de catre unii ministri, de catre unii secretari de stat, intentionat, care au blocat proiectele, nu doar cu spitalul (metropolitan, n.r.), au blocat proiectele Bucurestiului din motive unele profesionale, altele personale, altele care nu pot fi, pur si simplu, explicate si numite", a spus Gabriela Firea intr-o emisiune la Antena 3, potrivit Agerpres.

Intrebata daca mai sunt blocaje in relatia cu membrii Guvernului, primarul general al Capitalei a precizat ca acum "este cu totul un alt stil de lucru", apreciind, totodata, ca exista o alta preocupare in ceea ce priveste proiectele care pot transforma, in bine, viata romanilor.

"In acest moment colaboram, eu spun, si-mi e si teama aproape sa spun cu toata gura, pentru ca la ce experiente negative am avut anul trecut..., practic, eu sunt la al patrulea guvern acum, ca primar general. Am lucrat pe timpul guvernului Ciolos, am lucrat ca primar general pe timpul guvernului Grindeanu, pe timpul guvernului Mihai Tudose si acum, de departe - si nu o spun pentru ca este doamna si pentru ca o consider nu doar colega, ci si prietena mea - dar este cu totul un alt stil de lucru, o cu totul alta eficienta a muncii si, in primul rand, o cu totul alta preocupare pentru proiectele acestea care fac viata, intr-adevar, mai buna a romanilor. In acest moment este o colaborare foarte buna", a conchis Gabriela Firea.