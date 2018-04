"Din pacate nu e prima (amenintare - n.r), intr-un interviu de acum ceva timp, dintr-un ziar electronic, mi-a pronuntat numele direct si a spus «Sebastian Ghita a gresit» si am perceput-o ca pe o avertizare. De data aceasta, sa spui despre un om - oricare ar fi el - ca va avea un destin tragic, sau ca i se va curma...sunt cuvinte care nu au ce sa caute. Da, am spus-o, ma simt vizat si ma simt amenintat", a declarat Sebastian Ghita la Antena 3, potrivit digi24.ro.

Ghita a tinut sa mentioneze ca va lua legatura cu avocatii sai pentru a-si lua masuri de protectie: "Ati vazut ce s-a intamplat in Londra, cum au otravit in Londra serviciile rusesti".

Chestionat daca se teme si ce fel de amenintare considera ca este, raspunsul lui Ghita a fost: "E evident o amenintare la adresa mea, de aceea ma si tem. De aceea am si fugit din Romania".

Fostul adjunct al directorului SRI a amintit joi de povestea unui "celebru personaj biblic" care a tradat pentru "30 de arginti", afirmand ca el constata cu ingrijorare faptul ca "unii in mod vizibil practica astazi acelasi lucru cu interesele statului roman".

"As vrea sa reamintesc de un celebru personaj biblic, care in urma cu circa 2.000 de ani a tradat pentru 30 de arginti. Ce daca ulterior l-au apucat remuscarile? Lucrul nu s-a putut repara si raul facut n-a putut fi rezolvat. Evident, ca orice tradator, destinul i-a sfarsit tragic. Din aceasta perspectiva, constat cu ingrijorare faptul ca unii in mod vizibil practica astazi acelasi lucru cu interesele statului roman. O fac la vedere, extrem de vocal si fara pic de rusine. Ba, mai mult, chiar par sa-si faca un titlu de glorie din asta, afectand institutii fundamentale si capacitati democratice de aparare si protectie ale statului roman. Poate ar fi bine cu totii sa reflectam la acest episod biblic si la astfel de personaje. O sa revenim cu alte explicatii pe masura ce vom lamuri si alte aspecte cu membrii comisiei", a declarat Coldea, dupa audierea din Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.