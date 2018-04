"Am reluat aceasta discutie despre voluntari, am inteles foarte clar ca domnul Ponta, domnul Dragnea si alte persoane care erau in conducerea Guvernului, acestia erau beneficiari legali ai SRI, nu puteau sa intre niciunul dintre acestia in categoria de voluntari. A fost o discutie in care s-a definit foarte clar ce inseamna gestul voluntar al persoanelor fizice, din zona politica, fie din alte zone, de a se adresa SRI si de a purta discutii care sunt de competenta SRI, de a intreba sau de a spune. Nu vorbeste de notiunea de voluntari cum exista voluntariat la ONG-uri", a precizat Manda.

In ceea ce il priveste pe Liviu Dragnea, el sustine ca a fost o discutie explicita.

"Despre domnul Dragnea a fost o discutie explicita, mai ales ca a fost confuzia voita sau mai putin voita de la audierea trecuta si a spus foarte clar: domnul Dragnea, si domnul Ponta, ca si alti ministri, ca si alte persoane din statul roman sunt beneficiari legali de informatii. Deci, domnul Dragnea, daca s-a dus sau daca s-a intalnit sau domnul Ponta sau alte persoane s-au intalnit in calitatea lor de beneficiari legali de informatii si au purtat discutii in acest sens, avand dreptul legal de a solicita informatii pe diferite spete care vizeaza activitatea", a mai mentionat el, citat de digi24.ro.