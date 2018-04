"Am primit cu surprindere invitatia dumneavoastra de a desemna un reprezentant al Partidului National Liberal in grupul de lucru al Guvernului Romaniei pentru adoptarea monedei euro. Aderarea la zona euro este un obiectiv fundamental al Partidului National Liberal. Uitandu-ne, insa, la ceea ce ati facut pana acum si la criteriile de convergenta stabilite prin tratatul de la Maastricht, ne dam seama ca dumneavoastra si guvernul pe care il conduceti nu aveti acest obiectiv, iar demersul pe care il faceti este unul pur propagandistic", se arata in scrisoarea remisa, joi, AGERPRES.

Orban invoca unele rezultate si evolutii din economia romaneasca, despre care spune ca "umbresc" credibilitatea demersului premierului. Astfel, el subliniaza ca nivelul prognozat al inflatiei din Romania, potrivit ultimului raport transmis de BNR, este estimat la circa 4,5% (media anuala pentru 2018) si ca la acest nivel Romania nu mai respecta Tratatul Uniunii Europene.

De asemenea, liderul PNL spune ca, tinand cont de deficitul de 0,59% din PIB in primele doua luni ale anului, exista un risc ridicat ca articolul din tratat, referitor la plafonul de deficit de sub 3% din PIB, sa nu fie indeplinit.

El mai spus ca inevitabil cresterea economica va incetini, ceea ce va duce la cresterea accelerata a datoriei publice, iar indicatorul referitor la datoria publica din criteriile de la Maastricht se va deteriora.

Orban mentioneaza si ca nici criteriul potrivit caruia dobanzile pe termen lung ar trebui sa fie mai mici cu 2 puncte procentuale decat media celor mai performanti trei membri UE din perspectiva stabilitatii preturilor nu este respectat, in conditiile in care Romania se imprumuta pe termen lung cu 4,40%, din cauza lipsei increderii investitorilor internationali in capacitatea Romaniei de a se dezvolta durabil pe termen lung.

Presedintele PNL arata si ca Tratatul UE cere ca rapoartele de convergenta sa examineze un grad inalt de convergenta sustenabila, cu referire la "realizarea unui inalt grad de sustenabilitate a preturilor", "sustenabilitatea pozitiei financiare a guvernului", "incadrarea cursului de schimb in limite normale de fluctuatie stabilite pentru ERM 2" si "pentru nivelurile ratelor dobanzilor pe termen lung". El subliniaza ca, "tinand cont de caracterul imprevizibil al politicilor economice ale guvernului, sustenabilitatea nu va putea fi atinsa".



"Din cauza politicilor economice duse pana in prezent de catre guvern si a lipsei de predictibilitate a acestora, nu ne vom califica prea curand pentru a intra in ERM 2. Conform raportului de convergenta al Bancii Centrale Europene, criteriul referitor la variatia cursului de schimb este marcat ca neindeplinit pentru toate tarile care nu sunt in ERM 2. Pe langa convergenta nominala, adoptarea cu succes a Euro este conditionata si de un anumit nivel de convergenta economica reala. Astfel, lipsa reformelor structurale precum si reducerea masiva a investitiilor publice pun in pericol potentialul de crestere economica pe termen mediu si lung", afirma Orban in scrisoare.

"Deficitele comerciale si de cont curent cresc accelerat, iar presiunile inflationiste generate de excesul de consum sunt mai mult decat evidente", spune Orban in scrisoare.

"Avand in vedere faptul ca Partidul National Liberal considera aderarea la zona Euro o prioritate pentru Romania, vom delega, totusi, un reprezentant, in persoana domnului senator Florin Citu, vicepresedinte economic al PNL si presedinte al Comisiei Economice a Senatului Romaniei. Dorim, insa, sa va spunem ca mandatul domnului Florin Citu va fi limitat la o perioada de maximum 6 luni, perioada in care asteptam de la Guvern un plan de masuri credibile care sa corecteze, la timp, tendintele gresite care ne indeparteaza de obiectivul aderarii si care sa ne creasca sansele de aderare la zona Euro", arata Orban.

El precizeaza ca "actuala crestere economica este nesustenabila, bazata prea mult pe consum si prea putin pe investitii si dezechilibreaza grav economia".Presedintele PNL afirma ca, tinand cont de toate acestea si in contextul mentinerii acelorasi politici economice ale guvernului, PNL nu are incredere ca Executivul PSD-ALDE este pregatit sa inceapa cu adevarat procesul de aderare la zona euro.El solicita Guvernului reechilibrarea mixului de politici economice prin luarea de masuri care sa reduca si, in final, sa elimine caracterul prociclic al politicii fiscal-bugetare, fara a frana libera initiativa si a altera spiritul antreprenorial si fara a crea o povara suplimentara asupra mediului privat; imbunatatirea structurii cheltuielilor publice, punand un accent mai mare pe cheltuielile de investitii; reluarea reformelor in sectorul companiilor de stat si numirea de manageri profesionisti, validati de piata, in fruntea acestora; reducerea imixtiunii statului in economie, prin oprirea crearii de noi companii publice, forma de interventie care si-a aratat ineficienta in ultimii douazeci si opt de ani.

Orban mai solicita in scrisoare blocarea infiintarii Fondului Suveran de Investitii care, prin natura lui, nu poate fi protejat de imixtiunea politica si de extinderea coruptiei inauntrul sau; demonstrarea vointei clare de a intari institutiile importante (BNR, ASF, Consiliul Fiscal, Consiliul Concurentei) si de a le respecta independenta, prin oprirea politizarii fortate a acestora si prin incetarea atacurilor sistematice venite din zona politica si guvernamentala; abandonarea imediata a discursului anti-european al multora dintre liderii actualei coalitii PSD-ALDE, care dauneaza grav procesului de aderare la zona euro; stoparea agresiunii permanente a PSD contra mediului de afaceri, sectorului financiar-bancar, companiilor romanesti cu capital strain si tuturor companiilor in general si realizarea unui plan pentru a demonstra dorinta reala de intarire a capacitatii de absorbtie a fondurilor europene, factor determinant in accelerarea convergentei reale.

In plus, Orban solicita, in contextul dezbaterilor europene despre conditionarea finantarii UE de sustinerea statului de drept, oprirea atacurilor asupra sistemului judiciar si sustinerea luptei anticoruptie, care ne vor creste sansele sa continuam obtinerea alocari consistente de la bugetul Uniunii Europene, mai ales in noul context post-Brexit.



"In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati cu adevarat sa faceti pasi fermi in directia corecta, noi nu vom participa la acest simulacru si ne vom retrage reprezentantul", completeaza liderul PNL, asigurand premierul de toata sustinerea PNL pentru realizarea acestor puncte in vederea reusitei aderarii la zona euro.