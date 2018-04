"In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva a vrut sa aiba toata baza de date a oamenilor de afaceri romani nativi, adica sa distrugem tot ce inseamna om de afaceri roman, sa vina strainul in tara noastra sa ia totul. Dupa care am vazut protocoale incheiate cu ICCJ. Cum putea SRI-ul? Dupa nici o minte, nici in America, nici in Europa nu se poate imagina ca SRI-ul impreuna cu procurorul putea sa incheie un protocol cu judecatorul. Deci e ceva de noaptea mintii”, a mentionat Radulescu, citat de hotnews.ro.

El sustine ca, "daca au existat astfel de lucruri, inseamna ca cineva si-a dorit sa faca un black list pentru tot ce inseamna oameni politici romani si oameni de afaceri romani", a mai spus social-democratul.