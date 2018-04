"Unul dintre lucrurile pe care le-am anuntat comisiei a fost ca am avut ieri dupa-amiaza o discutie cu domnul Sebastian Ghita, mi-a transmis un mesaj (...) si mi-a spus ca domnia sa confirma toate lucrurile aparute in spatiul public ca si declaratii ale domniei sale si considera prin acest mesaj ca comisia noastra se poate sesiza si poate sa verifice daca lucrurile spuse de domnia sa se probeaza. A mai spus in mesaj ca pentru orice alte nelamuriri sta la dispozitia comisiei, sa vedem pe parcurs cand o sa avem o astfel de audiere a domniei sale si lamuriri in acest sens", a afirmat Manda dupa sedinta comisiei.

El a subliniat ca in acest moment lucrurile spuse de Ghita pot fi analizate in comisie, scrie Agerpres.



"In cazul domnul Ghita, intelegem ca nu poate fi invitat la comisie, motiv pentru care domnia sa a transmis un mesajul public pe care il putem lua in considerare. In acest moment, lucrurile spuse domnul Sebastian Ghita le putem prelua si analiza in comisie", a adaugat Manda.

Sebastian Ghita are pe rolul instantelor si parchetelor din Romania mai multe dosare penale. El a fugit din tara in decembrie 2016, fiind prins in Serbia in luna aprilie a anului trecut, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.

Manda: Solicitam de la SRI toate documentele secrete ce au stat la baza redactarii protocolului cu Parchetul

"Dupa audierea domnului Soviani am hotarat la nivelul comisiei sa solicitam de la SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactarii acestui protocol (dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - n.r.). Vom avea la comisie ce inseamna Codul de procedura penala, Codul penal, documentele care sunt accesibile, dar hotararile CSAT sau alte documente secrete pe care nu le avem vom solicita SRI sa ni le puna la dispozitie, pentru a vedea daca acest protocol s-a facut in temeiul acelor documente secrete sau altele care le invoca in preambul protocolului", a spus Manda, la Palatul Parlamentului.

"Domnul Soviani ne-a spus un lucru pe care l-am vazut cu totii, ca la pagina 17 din 18 in documentul initial era scris de mana. L-am vazut, am comparat pagina 17 cu poza prezentata de domnul Marincea pe Facebook, care este identica cu pagina 17 din documentul pe care il avem noi la comisie. Sigur ca e o diferenta intre poza prezentata de domnul Marincea si cea prezentata initial in spatiul public, aici nu stiu daca putem sa vorbim de o reproducere a documentului sau o prezentare a originalului, sunt doua lucruri diferite, juridic vorbind, dar ca si continut al textului si al protocolului nu exista nicio diferenta. (...) Invitatul ne-a adus o pagina 18 diferita de cea aparuta in spatiul public, perforata, care prezinta la fel semnaturile, dar mai are niste stampile care spun ca documentul a fost xeroxat intr-un numar de exemplare. Aici am considerat ca va trebui sa solicitam de la SRI exemplarul in original si sa vedem daca in exemplarul original coincide pagina 18 cu cea pe care ne-a adus-o domnul Soviani la comisie. Sigur ca, daca se va dovedi ca a existat aceasta multiplicare a documentelor, asta nu inseamna ca documentul a fost alterat prin multiplicare", a mai spus Manda.

Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI a mai sustinut miercuri ca va solicita Serviciului Roman de Informatii toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre institutie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.El a adaugat ca, in urma audierii jurnalistului Radu Soviani, prima concluzie a fost aceea ca, in ce priveste textul protocolului, nu exista nicio diferenta intre documentul prezentat in spatiul public de Parchet, documentul prezentat in spatiul public de SRI si protocolul pe care il au parlamentarii la comisie din luna octombrie sau noiembrie a anului trecut.Parlamentarul a adaugat ca un alt lucru semnalat de Soviani a fost "o diferenta de semnaturi" intre documentul aparut la unitatea de parchet si documentul aparut la SRI, la semnatura lui Florian Coldea.

"Aici este un lucru simplu. Maine (joi - n.r.) probabil ca prima intrebare la audierea domnului Coldea va fi daca sunt acele doua semnaturi ale domniei sale, daca si le mentine, daca a existat vreo diferenta de timp intre momentul semnarii celor doua documente", a afirmat el.