"Am discutat cu colegii juristi motivele (atacarii la CCR - n.r.), ele sunt de ordin tehnic, nivelul de imprecizie a legii raportat la cerintele Constitutiei este foarte mare. Este o lege destul de neclara din punctul de vedere al calitati redactare

Se foloseste pretextul initiativei cetatenilor privind modificarea Constitutiei in chestiunea reglementarii familiei pentru a modifica legea referendumului, care era o lege foarte corecta din punctul nostru de vedere si pentru a mai taia din atributiile presedintelui. Unul din mecanismele pe care de un an si jumatate le serveste PSD este acela de a slabi toate celelalte institutii in speranta ca prin Guvern si Parlament se va putea merge spre modul (...) din Polonia si Ungaria. Practic, prin aceasta lege, presedintele pierde o seama de atributii in chestiunea referendumului, este un atac la statul de drept folosindu-se chestiunea referendumului pentru familie", a declarat Dan Barna, citat de stirileprotv.ro.