"Subiectul protocoalelor este cel mai important din aceste zile in politica noastra interna, dar nu numai, ci si in ceea ce priveste aprecierea Romaniei pe plan international. Noi de foarte mult timp vorbim de aspecte care nu sunt in regula, care sunt dincolo de limitele statului de drept, dincolo de drepturile fundamentale ale omului. (…) Trebuie amendata legislatia incat astfel de abuzuri sa nu se mai intample pentru ca nu este in folosul nimanui sa existe echipe mixte, sa existe procurori si ofiteri din servicii care fac dosare impreuna, nu se poate accepta ca cei de la procuratura au obligatia de a informa cum au fructificat, cum au folosit informatiile primite. Este o situatie extrem de grava", a declarat Kelemen Hunor.

El a tinut sa mentioneze ca intr-o anumita zona a justitiei lucrurile sunt foarte grave.

"Am depasit de mult statul de drept, nu exista o justitie corecta, echitabila. In acest moment eu spun ca nu se poate merge mai departe daca aceste chestiuni nu sunt corectate, nu pentru unii, ci pentru noi toti, pentru sanatatea democratiei, pentru sanatatea societatii, pentru a restabili increderea in justitie. Intr-o anumita zona a justitiei, lucrurile stau foarte grav, e vorba de procuratura, nu de judecatori. Asteptam raspuns de la CSM, de la factorii care au o responsabilitate uriasa", a mai spus Hunor, citat de aktual24.ro.