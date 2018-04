"Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru ca asta au solicitat. Nu poti sa-I dai celui care nu solicita. Cei care nu au facut solicitare nu primesc maine. Primesc cand au data de salariu. Am discutat cu doamna prim-ministru si zilele trecute si saptamana trecuta. Am spus ca vom discuta la nivelul Guvernului si am convenit ca avem un cadru legislativ pe care noi il cream. L-am trecut in Monitorul Oficial si fiecare structura in parte poate da, daca asa a decis. Noi am consultat ministerele respective. Legea spune ca, in baza Ordinului Ministerului de Finante, intre 5 si 15 aprilie se pot da salariile si asta s-a facut. S-a comunicat si cine si-a manifestat interesul este trecut in Ordinul de ministru si publicat in Monitorul Oficial", a declarat Teodorovici, citat de ziuadecj.realitatea.net.

Premierul Viorica Dancila a anuntat marti ca salariile bugetarilor vor fi platite in aceasta saptamana, inainte de sarbatorile pascale.

"Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensiile nu si am sa va explic si de ce. De obicei, pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta. Este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie", a mentionat prim-ministrul.