Intrebata la Parlament daca salariile vor fi platite saptamana aceasta, Dancila a raspuns: "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste. Pensiile nu si am sa va explic si de ce. De obicei, pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta. Este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie".

Dancila: Avem bani pentru plata salariilor marite ale profesorilor si medicilor

Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca Guvernul are bani pentru plata salariilor marite ale profesorilor si medicilor.

"Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor. Avem bani atat pentru plata salariilor profesorilor, marite cu 20%, precum si pentru plata salariilor medicilor, marite cu procente intre 75 si 125%, dar si pentru plata a 1,2 milioane de vouchere de vacanta, in valoare de 1.450 de lei, pentru fiecare angajat din sistemul public", a spus Viorica Dancila, la ''Ora prim-ministrului'', intr-un raspuns la o intrebare a liderului grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor, Raluca Turcan.

Sursa: Agerpres.