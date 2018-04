"Programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la inceput de o respingere automata din partea adversarilor partidului pe care il reprezint. (...) In cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care va spun foarte sincer nu a facut bine Romaniei. Este nevoie de mai multa responsabilitate atunci cand aceste mesaje sunt exportate in afara tarii. Cui folosesc? Romanilor, Romaniei? In niciun caz", a declarat Dancila, potrivit Agerpres.

Totodata, sefa Guvernului a precizat ca, desi in decursul timpului au existat divergente majore intre politicile economice ale PSD si ale PNL, "niciodata pana acum nu s-a ajuns la o asemenea radicalizare a discursului public".

"Cresterea economica din 2017 si modul responsabil in care Guvernul PSD a folosit-o au demonstrat viabilitatea programului de guvernare al PSD si capacitatea PSD-ALDE de a realiza o buna guvernare. Scenariile alarmante nu s-au adeverit, dimpotriva. Romania a intregistrat una dintre cele mai mari cresteri economice din Europa si chiar din lume, iar aceasta crestere se simte acum in buzunarele romanilor", a mai spus Dancila.

Ea a precizat ca Romania a inregistrat in 2017 o crestere economica record de 7%, insemnand un PIB de 856,4 miliarde lei.

"In 2017, valoarea adaugata in economie a fost de 94 miliarde lei, suma aproape dubla fata de cea din anul 2016, de 49,7 miliarde lei. La aceasta se adauga 11,8 miliarde lei resurse provenite din import. Cele mai multe sunt bunuri intermediare pentru productia industriala si bunuri de capital. Prin urmare, conform datelor Institutului National de Statistica, pentru anul 2017, in ansamblul economiei nationale, banii din cresterea economica utilizati pentru consum si investitii au fost in suma de 105,8 miliarde lei", a aratat Dancila.

Viorica Dancila a fost prezenta marti in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", la solicitarea grupului parlamentar PNL.