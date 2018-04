"Aceasta chestiune va face obiectul dezbaterilor in Comisia speciala care functioneaza in Parlament. Eu am primit o serie de reactii, de pareri, de care probabil cei din comisie vor tine cont pentru ca le voi transmite aceste puncte de vedere, dar nu stiu sa va spun care va fi forma finala. Sper ca acest abuz in serviciu, care creeaza numeroase probleme pentru cei care lucreaza in administratie, sa fie reglementat intr-un mod echilibrat si care sa tina seama de cele mai bune practici europene. Nu stiu daca se va alege o solutie cu prag. Nu e vorba de redefinirea conceptului, cu toate ca in alte alte tari, in Franta, dar si alte tari, mi se pare ca in Germania, nu exista abuz in serviciu. Cred ca trebuie o formulare mult mai precisa, exacta, bine definita, care sa nu permita interpretari si abuzuri", a afirmat marti Tariceanu la Senat.