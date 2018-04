Potrivit sursei citate, prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat sefului statului situatia salariala, oferind asigurari de stabilitate in privinta resurselor financiare necesare aplicarii Legii salarizarii si a majorarilor salariale asumate pana in prezent. La randul sau, ministrul Muncii a detaliat principiile care au stat la baza actualului cadru de salarizare, facand referire la grila salariala care isi va produce pe deplin efectele din 2022. Totodata, a fost exprimata pozitia Guvernului de a mentine cadrul salarial instituit prin Legea 153/2017.

Seful statului a aratat ca suprapunerea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarea Codului Fiscal prin OUG 79/2017 a condus la diminuari salariale pentru unele categorii de personal, atat la nivel central, cat si local, consecinte negative pe care Guvernul nu le-a prevazut.

"Desi au fost promise majorari de 25% ale salariilor incepand cu 1 ianuarie 2018, aceste cresteri au fost de fapt anulate prin artificiul fiscal al mutarii contributiilor sociale in sarcina angajatilor", se mentioneaza in comunicat.

Administratia Prezidentiala mentioneaza ca remedierea acestor deficiente a impus adoptarea de catre Guvern a unor ordonante care au adus modificari Legii 153, cum ar fi OUG 62/2017 si OUG 91/2017. Prin exceptiile intervenite de la regulile aplicarii etapizate, in contradictie cu principiul sustenabilitatii enuntat de Legea 153, cadrul salarial actual se indeparteaza de exigentele remunerarii muncii prestate si ajunge sa valorifice mai degraba apartenenta personalului la o institutie sau alta.

In acest sens, presedintele Iohannis a atras atentia ca situatia salariala este in continua modificare, fiind departe de a satisface principiile si criteriile de stabilitate asumate initial, precum si promisiunile electorale ale coalitiei PSD-ALDE.

"Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat ca trebuie evitat acest carusel al modificarilor salariale si al impredictibilitatii, altfel Legea 153 va deveni curand o alta forma fara fond, data fiind amendarea continua a acesteia prin ordonante care nu doar rezolva, dar si creeaza noi probleme", se precizeaza in comunicat.

Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca nu se mai poate vorbi de predictibilitate in mecanismul de stabilire a drepturilor salariale, atat timp cat apar diverse noi amendamente pentru diferite categorii de personal, care introduc discriminari salariale si incurajeaza solicitari similare si din partea altor categorii de personal, cu pretul unor riscuri privind incadrarea in tintele bugetare asumate de catre Guvern.

In legatura cu cresterile mult asteptate ale salariilor medicilor, dar si ale personalului din educatie, masuri care rezolva doar partial problemele de fond din aceste domenii, seful statului a mentionat ca asemenea cresteri salariale trebuie insotite de garantii pentru viitor, astfel incat aceste prioritati de politica salariala sa isi atinga obiectivele de performanta asumate.

De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca, pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente si necorelate cu dinamica economica de ansamblu, exista riscul ca puterea de cumparare a romanilor sa scada in continuare.

"Transferul contributiilor sociale in sarcina fiscala a angajatului si reducerea impozitului pe salarii de la 16% la 10% a condus, pana in prezent, la o crestere modica a salariilor nete, de aproximativ 5%, in medie, la nivelul sistemului bugetar. Insa si aceasta mica majorare a salariilor nete este anulata de intensificarea inflatiei, care a ajuns la 4,7% in februarie 2018", se mai precizeaza in comunicat.

In acest sens, presedintele Klaus Iohannis a solicitat Guvernului prudenta in abordarea politicilor economice, astfel incat sa fie asigurata sustenabilitatea nivelului de trai al cetatenilor.

Intalnirea a avut loc la solicitarea presedintelui Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea din sistemul bugetar din perspectiva principiilor si angajamentelor in materie de politica salariala asumate anul trecut de coalitia PSD-ALDE.