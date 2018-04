"Potrivit articolului 24 din Legea 51/1991, legea privind siguranta nationala (...), toate organele statului, inclusiv parchetele, au obligatia sa permita acces organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale la datele pe care le detin, daca acestea privesc securitatea nationala. Deci, acest protocol nu a adaugat la lege, ci a preluat aceasta dispozitie legala si a stabilit doar modalitatea in care se realizeaza aceasta obligatie prevazuta in lege. Astfel, prin prevederile acestui protocol nu s-a acordat acces SRI-ului la toate informatiile din dosarele penale sau la alte informatii, decat cele prevazute in lege, si anume informatii privind securitatea nationala", a spus Kovesi.

Astfel, sefa DNA a explicat ca, de exemplu, daca un procuror afla in activitatea sa de instrumentare a unui dosar ca o persoana pregateste un atentat terorist sau ca un angajat al SRI vinde secrete unui stat strain, atunci el este obligat prin lege sa furnizeze aceste informatii Serviciului.



"Deci, acest protocol nu are prevazute obligatii in plus, ci strict o obligatie legala. Dar nu se comunicau date privind stadiul anchetei, nu se comunicau date din dosarul penal, ci strict acele informatii care priveau securitatea nationala", a punctat Kovesi.

Kovesis spune ca ofiterii SRI nu administrau probe, ci faceau doar anumite activitati tehnice

De asemenea, aceasta a precizat ca Ministerul Public nu este singura institutie din sistemul judiciar care a incheiat protocoale cu SRI, ca acest protocol a fost distribuit tuturor structurilor de parchet si a fost aplicat de-a lungul anilor de mii de procurori, el fiind secret fata de terte persoane, din afara institutiei.



"Este un protocol de cooperare institutionala. Toate protocoalele de cooperare institutionala se semneaza de catre sefii institutiilor. S-au obtinut avizele interne necesare semnarii unui astfel de protocol", a mai spus Kovesi.

Kovesi: DNA a cooperat cu SRI si inainte de 2013

"DNA a cooperat institutional si in scris cu SRI in baza protocolului semnat in anul 2009. Din arhiva Directiei a rezultat ca protocolul a fost aplicat de Directia Nationala Anticoruptie si anterior anului 2013 in activitatea sa. Adresele in baza protocolului sunt semnate chiar de procuror-sef Directie, Daniel Morar. Acest protocol a fost trimis tuturor structurilor DNA, procurorii l-au aplicat, singura observatie facuta in 2009 a fost aceea ca se dorea ca sa existe o comunicare DNA - SRI direct, si nu prin procurorul general. Practic, se dorea un protocol direct intre DNA si SRI, si nu un protocol valabil pentru toate structurile de Parchet", a declarat Laura Codruta Kovesi.

Ea a adaugat ca fostul sef al DNA ar fi putut sa denunte protocolul, mai ales ca a fost delegat in functia de procuror general din octombrie 2012.



"Sa nu uitam ca domnul Morar a fost delegat, si-a indeplinit atributiile de procuror general din octombrie 2012. Daca ar fi existat dispozitii contrare legii, cu siguranta putea sa denunte acest protocol, mai ales ca indeplinea toate atributiile pe care le avea procurorul general. Dar si dupa octombrie 2012, acest protocol a fost aplicat de procurorii din Ministerul Public. Este important de spus ca atunci cand a fost semnat acest protocol, a fost creat un grup de lucru care a intocmit un proiect de protocol, proiectul de protocol a fost dat structurilor de Parchet pentru a-si exprima punctul de vedere, pentru a include anumite observatii. Protocolul a fost aplicat de mii de procurori ani de zile. Nimeni nu a trimis nicio notificare ca acest protocol are prevederi care nu sunt in concordanta cu legea, pentru ca acest protocol este intocmit strict in conformitate cu legea si nu prevede drepturi in plus, obligatii in plus pentru niciuna dintre institutii", a mai precizat Kovesi.

Intrebata daca DNA, condusa la acea vreme de Daniel Morar, a cunoscut dinainte ca se realizeaza acest protocol si putea face observatii, Kovesi a raspuns:

Cu privire la sustinerea lui Daniel Morar ca toate adresele SRI treceau intai pe la procurorul general, aceasta a spus ca adresele se semnau de catre conducatorul structurii de Parchet.