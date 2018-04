"Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Primariei Municipiului Bucuresti sa respecte principiile liberei concurente, principiul transparentei si prevederile legale in atribuirea contractelor de servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut. Evaluand modul in care au functionat cele 22 de companii infiintate in 2017 sub umbrela Primariei, am constatat ca exista o prapastie adanca intre principiile de actiune si practica administratiei publice din Bucuresti in atribuirea contractelor de servicii publice, pe de o parte, normele legale in vigoare si mecanismele pietei libere, pe de alta parte. Ne ingrijoreaza, de asemenea, lipsa de transparenta care caracterizeaza intreaga activitate de pana acum a companiilor municipale, in absenta unei comunicari corecte din partea administratiei publice locale pe acest subiect", se arata in document, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, perturbarea mediului concurential este prima consecinta a infiintarii, la limita legii, a companiilor municipale din Bucuresti.

"Informatiile existente pana in prezent indica faptul ca cele mai multe achizitii s-au facut prin atribuire directa, uneori in timp record, ceea ce exclude de la bun inceput orice analiza serioasa a posibilelor oferte. Eludarea reglementarilor privind achizitiile publice pun un mare semn de intrebare asupra calitatii serviciilor care ajung la beneficiar, tocmai pentru ca exclud obligativitatea documentatiei de certificare a capabilitatilor financiare, tehnice si umane ale companiilor de a implementa proiectele", mentioneaza sursa citata.

Conform CDR, Primaria da astfel cale libera pentru instituirea unui soi de monopol al proastei calitati pe bani multi, ceea ce nu poate fi in acord cu o piata libera functionala.

Mai mult, spune Coalitia, lipsa de experienta si de competenta a Primariei in gestionarea unor astfel de companii ridica multe semne de intrebare asupra eficientei serviciilor oferite, iar lipsa oricarui control asupra modului de cheltuire a fondurilor poate lasa cale libera risipei banului public.

De asemenea, mentioneaza ca lipsa de transparenta care caracterizeaza activitatea celor 22 de companii incalca orice principiu democratic dupa care functioneaza astazi administratiile publice din Uniunea Europeana.

'O administratie publica locala care nu isi intelege corect rolul in raport cu cei care au desemnat-o se autopozitioneaza in afara regulilor jocului democratic. In acest sens, cerem Primariei Capitalei sa furnizeze cat mai curand informatii complete in legatura cu structura, conducerea, sediile, achizitiile si proiectele pe care le deruleaza fiecare dintre aceste companii in parte', adauga reprezentantii mediului de afaceri, conform comunicatului.

Consiliul General al Capitalei a aprobat, miercuri, cele noua proiecte de hotarare in baza carora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, intretinerea arterelor de circulatie sau a spatiilor verzi vor fi delegate companiilor municipale.

Proiectele au fost adoptate cu majoritate simpla, dupa ce din cuprinsul lor au fost scoase anexele privind bunurile imobile, bunurile de patrimoniu ce ar fi urmat sa fie administrate de societati, motiv pentru care reprezentantii USR si PNL au anuntat intentia de a le ataca in contencios administrativ.

"In primul rand, delegarea serviciilor de utilitate publica in conformitate cu prevederile Legii 51/2006 si a serviciilor de administrare a domeniului public conform Legii 71/2002 nu a fost facuta niciodata pana acum in Bucuresti, iar acum cand am decis sa intram in deplina legalitate, apostolii dreptatii din Consiliul general se opun. Ei bine, vom adopta in aceasta sedinta doar delegarile de servicii publice, urmand ca chestiunile legate de patrimoniu si tarife sa fie adoptate in sedinta viitoare. Inteleg foarte bine ca exista, pentru unii, o frustrare imensa pentru faptul ca aceleasi cateva firme private abonate de ani de zile la contracte pe bani grei cu Primaria au fost decuplate de la bugetul municipalitatii, pentru ca asta este realitatea la care noi am venit cu o alternativa, cu o idee aplicata de mult timp cu succes in multe capitale europene", a declarat edilul general, Gabriela Firea.

Ea a mentionat ca exista de asemenea multe alte orase si municipii din Romania care si-au infiintat societati comerciale, unele dintre ele conduse de membri PNL.

Reprezentantii USR au anuntat ca vor sesiza prefectul Capitalei si vor declansa actiune in contencios administrativ pentru "un grav abuz procedural" la care a recurs primarul general, Gabriela Firea.