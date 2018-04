"Da, astazi merg la Cotroceni. Mi se pare un lucru firesc, asa cum am spus la investitura, vreau sa am o foarte buna cooperare intre institutii. Aceasta deplasare la Cotroceni se incadreaza in ceea ce am spus atunci. Discutiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Deci, cam astea sunt subiectele la modul general. Dupa ce o sa vorbesc cu domnul presedinte, o sa va dau mai multe detalii", a precizat Dancila.

Premierul a explicat ca intalnirea cu seful statului a fost stabilita la ultima sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, scrie Agerpres.

"Am discutat acest lucru cand am avut CSAT-ul (...) cu mai mult timp in urma, parca doua saptamani. Am vorbit atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci, nu este o invitatie de care nu stiam sau o surpriza, am discutat atunci, ramanea sa stabilim doar data", a aratat Dancila.

Intrebata despre scaderea contributiilor la pilonul II de pensii, premierul a spus: "Dupa cum stiti, scaderea contributiilor la pilonul II, de la 5,1 la 3,75 s-a facut odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Se pare ca nu au crescut salariile peste tot si a avut ca rezultat acest lucru. Astazi, impreuna cu ministrul Muncii vom analiza situatia si va vom da un raspuns concret", a mai declarat Dancila.

Dancila a punctat ca intalnirea de la Cotroceni are ca scop gasirea unor solutii

, a sustinut Dancila.

Prim-ministrul a participat marti la ceremonia de decorare a Drapelului de Lupta al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.

Viorica Dancila - asteptata marti la "Ora prim-ministrului"

Tot marti, Viorica Dancila este asteptata in plenul Camerei Deputatilor.

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis saptamana trecuta sa o cheme marti pe Viorica Dancila la "Ora prim-ministrului", la solicitarea grupului parlamentar PNL.



"Premierul Viorica Dancila este invitata la 'Ora prim-ministrului'. O sa fie saptamana viitoare, marti, pe 3 aprilie, pentru ca luni e liber - Pastele catolic -, iar in ziua de marti o sa fie plen. Tema dezbaterii - cum se cheltuiesc banii romanilor", declara, lunea trecuta, secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop.

Propunerea ca premierul sa vina in plenul Camerei Deputatilor a fost facuta de grupul parlamentar al PNL.

Potrivit solicitarii inaintate de liberali Biroului permanent al Camerei, tema dezbaterii va fi "Premierul Romaniei, Viorica Dancila, trebuie sa le explice romanilor unde sunt banii din cresterea economica".