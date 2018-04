Fostul premier Petre Roman a declarat luni, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca cererea de urmarire penala a lui, alaturi de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu il revolta si neaga orice implicare in dosarul Revolutiei, afirmand ca, de fapt, el a fost tinta focurilor de arma.

„Nu am fost instiintat in niciun fel si aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uimit de aceasta chestiune. Era sa-mi pierd viata la baricada, nu am avut niciun fel de implicare de nicio natura. Am fost chiar in situatia de a fi tinta a focurilor de arma, a teroristilor, lunetistilor. Nu stiu ce sa cred. Am depus marturie la Parchetul Militar”, a spus Petre Roman.

Nu inteleg absolut deloc. Am depus o lunga marturie si credeam ca lucrurile sunt lamurite. Resping categoric orice fel de implicare de aceasta natura. Nu inteleg. Nu gasesc nici macar un capat de motivatie despre aceasta chestiune. Eu credeam ca interventia mea de la televiziune a fost tocmai de a linisti oamenii. Sunt foarte suparat. Chiar daca lucrurile se dovedesc asa cum spun, ca n-am nicio implicare, e o situatie de moment care apasa asupra mea”, a mai spus fostul premier, potrivit site-ului antena3.ro.

Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu