"Eu cred in primul rand ca trebuie sa raspunda politic, daca trebuie sa raspunda penal sau nu, e treaba justitiei, a procurorilor. Dar eu cred ca e important ca ipocrizia sa fie recunoscuta si identificata cat mai usor si cat mai rapid de romani si sa nu mai inghitim pilulele astea populiste atat de usor", a spus Ciolos la Realitatea TV.

Acesta a afirmat ca, in 2016, a adoptat o hotarare de guvern referitoare la o lista de medicamente esentiale recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie Agerpres.



"Tineti minte ca am spus atunci, chiar dupa ce noi am adoptat acea hotarare de guvern, 800 parca din 2016, in care am adoptat o lista cu medicamente esentiale si nu decise de noi, ci recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, adica medicamente care sunt esentiale pentru orice sistem de sanatate din lume si care trebuie sa fie in permanenta prezente in farmacii si pentru acele medicamente, ca sa ne asiguram ca ele nu dispar de pe piata, am cautat un sistem de calculare a pretului care sa gaseasca un echilibru intre un pret cat mai mic pentru pacient si un pret suficient si acceptabil pentru cel care trebuie sa puna pe piata medicamentul respectiv. Si am fost acuzati atunci ca nu vrem sa ieftinim si mai mult ca ei ne-au spus ca lasa, ca o sa ajungem noi la putere si o sa ieftinim si mai mult medicamentele si uite ca au ieftinit si mai mult medicamentele pentru ca au anulat acea hotarare de guvern si acele medicamente au disparut. E ca in bancul acela cu magarul pe care taranul il invata sa manance cat mai putin si dupa cateva zile dupa ce l-a invatat sa nu mai manance deloc a murit magarul respectiv. Cam asa este si aici", a mai precizat fostul premier. , a mai precizat fostul premier.

Ciolos sustine ca unele medicamente au disparut de pe piata din cauza pretului scazut

"Am tot scazut pretul medicamentelor ca sa dam medicamente ieftine pana la punctul la care au disparut. Si atunci ne punem intrebarea: ce e mai important, sa ai un pret cat mai mic pe piata, dar un pret suportabil pentru producatori sau sa nu ai deloc medicamentul respectiv? Si uite criza in care ne aflam din nou din cauza acestui lucru. Problema, inclusiv cu imunoglobulina, apare de acolo, de la faptul ca acea hotarare de guvern - cred ca in februarie - martie 2017 - a fost anulata, pur si simplu anulata asa populist, ca sa arate ei ca Guvernul Ciolos si ministrul Voiculescu n-au vrut sa dea medicamente ieftine romanilor. Ministrul Voiculescu atrasese atentia in cursul anului 2017 ca sunt probleme si apar deja probleme pentru ca omul are niste senzori, (...), a atras atentia ca sunt probleme si unele medicamente sunt in pericol, ministrul Sanatatii de atunci ne asigura ca nu sunt probleme, ca sa apara apoi probleme cu imunoglobulina si cu medicamentele de cancer", a mai spus Dacian Ciolos.