Ciolos a declarat ca a avut mai multe intalniri cu Iohannis, dupa ce a incheiat mandatul de premier.

Fostul premier a anuntat ca nu se poate pronunta cu privire la sustinerea lui Iohannis pentru un al doilea mandat, Ciolos precizand ca depinde de strategia partidului.

"Acestea sunt discutii pe care va trebui sa le abordam in partid. Un partid care inca nu exista. Deci aici nu e vorba doar de ce crede Dacian Ciolos, de ce cred eu, ci de care este strategia partidului. (...) Sigur, domnul presedinte Iohannis stie ca poate conta pe sustinerea mea, in masura in care continua cu acelasi mod de abordare cu care ne-am obisnuit pana acum. E un om in care eu am incredere, e un om care a facut mult pentru Romania mai ales in acest context dificil in 2017 si care, din punctul meu de vedere, atat cat il cunosc, cred ca a si evoluat mult. (...) Nu pot acum sa spun eu si sa-mi iau un angajament in numele unui partid care, inca o data, nu exista, dar pentru mine si cu siguranta, pentru noi, pentru viitorul partid, va fi important sa sustinem candidatul cu cele mai mari sase la alegeri vizavi de coalitia majoritara din Parlament in momentul de fata", a declarat Ciolos, potrivit Agerpres.