"Am inteles astazi, acum, dupa-masa, de la colegi, ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala si un alt lucru pozitiv, surprinzator pentru mine, e ca din cei 30.000 sunt 11.000 care sunt gata sa faca voluntariat pentru a sustine acest partid", a declarat Ciolos la Realitatea Tv.

Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului "Miscarea Romania Impreuna".