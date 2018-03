Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului.

Presedintele Klaus Iohannis va petrece sarbatorile pascale la Sibiu, alaturi de familie.

Sotii Iohannis au petrecut si anul trecut sarbatorile de Paste la Sibiu. Cei doi au participat la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica, precum si la slujba de duminica.

Seful statului este de religie protestanta, dar participa la slujbele de la biserica romano-catolica din Sibiu, avand in vedere ca sotia sa este greco-catolica. In 2014, el declara la Sibiu ca este "de esenta, ecumenic". La inceputul lui 2015, Iohannis a participat pentru prima data in calitate de presedinte al Romaniei la o slujba ortodoxa, in Catedrala Mitropolitana de la Sibiu.