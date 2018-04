"Sub bucuros sa vad ca sunt deja cetateni care vin si doar la intrebarea 'ce se intampla aici?', 'semnaturi pentru fara penali', 'unde semnez?' Inseamna ca ceea ce presupuneam noi ca exista in societate, o asteptare la decenta, se regaseste si in reactia oamenilor. (...) E bine. Sunt optimist ca in zilele si lunile urmatoare, e o campanie care dureaza sase luni, vom reusi sa depasim pragul minim de 500.000 de semnaturi, eu am declarat sincer, cred ca trebuie sa trecem de un milion, pentru ca este o tema majora pentru Romania", a declarat sambata, Dan Barna.

Liderul USR a fost prezent inca de la primele ore ale diminetii, la Sibiu, la lansarea campaniei "Fara penali in functii publice". USR Sibiu a inceput strangerea de semnaturi pentru aceasta campanie.

Initiativa USR are ca scop modificarea articolul 37 din Constitutie care reglementeaza dreptul de a fi ales, prin adaugarea unui nou alineat: "(3) Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".