”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunt ca astazi de dimineata a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic iesit din platforma. Este vorba de partidul Miscarea Romania Impreuna. (...)”, a spus Dacian Ciolos.

”In document veti vedea ca, pe langa Statut, in programul politic noi am dezvoltat mai degraba intr-o prima faza in jurul acestor valori - onestitate, competenta, bun simt, transparenta, credinta ca fiecare om e important, ca un proiect de reconstructie trebuie in jurul oamenilor si al valorilor lor, si ca toate solutiile trebue sa aiba la baza aceste valori. Veti gasi in manifestul politic niste valori pe care vi le propunem, un mod de a vedea lucrurile si pe care apoi, cu ceea ce am acumulat deja in activitatile desfasurate deja obiectivul este ca in lunile urmatoare, pana la momentul lansarii efective, sa adaugam la aceasta fundatie si solutiile pe care le propunem pe teme mari. Membrii fondatori si-au asumat pur si simplu un rol administrativ, partidul este al tuturor celor care au investit in aceasta platforma,” a explicat Ciolos.

In cadrul aceleiasi conferinte, Dacian Ciolos a anuntat si lansarea site-ului romaniaimpreuna.ro.

Potrivit unui mesaj postat pe site, fostul premier transmite: "O parte dintre voi ati asteptat, poate, ca eu sa fac mai mult. Ati fi vrut ca noi cei cativa fosti tehnocrati sa fi fost prezenti in politica pana acum. Sa fi folosit mai bine increderea si sustinerea voastra. Am avut cateva ezitari despre ce ar fi trebuit sa facem si e foarte posibil sa fi gresit. Dar tot ceea ce am facut a fost cu buna credinta. Nu ne-a fost niciodata teama sa muncim din greu. Nu ne-am ferit nicicand de probleme dificile. Insa nu avem imunitatea politicianului tipic, antrenat in a fi improscat si a improsca mizerii. Nu suntem nici agresivi si nici «smecheri». Marea majoritate a convingerilor noastre si a dorintei noastre de a face bine se bazeaza pe un set solid de valori etice bine interiorizate. Nu din dorinta de putere”.