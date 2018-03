Vlad Voiculescu, 35 de ani, a initiat „reteaua citostaticelor”, alcatuita din voluntari care timp de mai multi ani au transportat in Romania, fara sa solicite niciun beneficiu material, medicamente esentiale in tratamentul cancerului, care nu se gaseau deloc in spitalele si farmaciile romanesti, scrie Digi 24.

Vlad Voiculescu este implicat in mai multe proiecte sociale in special in domeniul sanatatii. El este initiatorul MagiCAMP si a fost vicepresedinte si trezorier al European Cancer Patient Coalition.