"Mi-e greu sa gasesc o justificare neparticiparii, o trec la categoria erori politice majore, pentru ca erau acolo doi fosti presedinti, era Custodele Coroanei, care a onorat invitatia la acest eveniment. (...) Semnificatia prezentei presedintelui in Parlament la un moment istoric este majora si de acest lucru trebuia sa tina cont si el si consilierii. A fost cel putin neinspirata decizia de a nu participa si de a trimite Parlamentului un mesaj pe care Dragnea l-a expediat, as spune, cu aroganta, spunand ’pentru cei interesati gasiti mesajul presedintelui pe site-ul Camerei Deputatilor", a declarat Traian Basescu la B1TV.

Fostul sef de stat a mai spus ca "nu il costa nimic" pe seful statului daca venea la Parlament.

"Oricum, in istorie va ramane si declaratia adoptata de Parlament, care in ultimele doua paragrafe explica faptul ca Parlamentul Romaniei este deschis reunificarii atunci cand Moldova o va dori. Imi este foarte greu sa inteleg de ce nu a venit presedintele, practic, nu exista o justificare, cu atat mai mult cu cat era cel care trebuia sa dea si linia oficiala a Executivului Romaniei ca prim responsabil de politica externa. Probabil, zic eu, nu a vrut o asumare, sa spui ca nu vrei, pentru ca nu toata lumea vrea unirea Romaniei cu Republica Moldova, sa spui ca nu vrei nu dadea bine la votanti, sa spui ca vrei - probabil se gandeste si dansul la fel ca multi oameni care cred ca Romania poate actiona numai cu aprobare. (...) Nu-i vedeti pe toti? Si astazi am vazut in tot soiul de mass media: ’dar Washingtonul e de acord, dar Bruxelles-ul stie, dar Parisul?", a mai mentionat senatorul PMP, citat de stirileprotv.ro.