"Acesti ministri, membri ai Cabinetului Romaniei, cand au acceptat sa fie ministri si-au asumat tot programul de guvernare, absolut tot ce scrie in programul de guvernare, unde la loc de cinste este descentralizarea. Or, eu nu mai accept ca, dupa atata timp, tot functionarii din ministerele respective sa le puna in fata niste materiale care sa contina, de fapt, un sir intreg de argumente de cum si de ce nu trebuie facut. Si atunci, ei au doua variante foarte simple: ori sustin in continuare programul de guvernare pe care l-au asumat si dau drumul la descentralizarea sectoriala pe fiecare minister pe care il conduc, ori daca nu isi asuma programul, nu mai pot sta in guvern, ministrii", a spus presedintele Camerei Deputatilor, citat de capital.ro.

Social-democratul a mentionat insa ca este "sigur" ca toti ministrii au inteles importanta procesului de descentralizare.

"Eu sunt sigur ca toti vor intelege ca nu mai este de joaca cu descentralizarea. Ce sa mai spunem? Dupa 28 de ani sa spunem, in continuare, ca ghemul de putere trebuie sa ramana la Bucuresti, ca toti banii trebuie sa ramana la Bucuresti, deciziile trebuie sa ramana la Bucuresti si noi votam in teritoriu primar la Focsani, presedinte de Consiliu Judetean, primar prin alte localitati si cand mergem sa le cerem sa faca ceea ce ne-au promis, sa spunem: 'Stai putin ca depindem de cei de la Bucuresti'. Nu mai putem continua asa. (...) Trebuie sa inteleaga toti ministrii ca nu sunt pe viata, nu le-a promis nimeni ca raman pe viata, si este un obiectiv major", a mai afirmat Dragnea.