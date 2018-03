''Presedintele Iohannis are reactii care nu dau neaparat o linie de coerenta. Se pronunta, prin declaratii, pe chestiuni foarte strict limitate si face comentarii generale pe alte teme. In ceea ce priveste DNA, a spus ca are incredere in DNA, ca apreciaza intreaga activitate a DNA, dar a facut-o intr-un cadru, sa spun asa, oarecum fixat, la bilant.

Mi-e greu sa inteleg daca apreciaza intreaga activitate a DNA, inclusiv a acelor situatii relevate in special de mass media cu unitatea de la Ploiesti, cu ce s-a intamplat la Brasov, ce s-a intamplat la Cluj, Constanta, prin alte parti, inclusiv la structura centrala si mi-e greu sa inteleg daca presedintele Iohannis apreciaza si activitatea DNA de tip procuror Negulescu si daca apreciaza toate acele decizii date de instante in ultima vreme, cu achitari numeroase, cu achitari de tipul fapta nu exista'', a spus Serban Nicolae.

Serban Nicolae s-a referit si la afirmatiile lui Iohannis privind legile justitiei.

''In ceea ce priveste legile justitiei, presedintele Iohannis s-a pronuntat sceptic si manifestand ingrijorare, dar in aceiasi termeni generali pe care i-am vazut si la presedintele Comisiei Europene, Juncker, si la prim-vicepresedintele Timmermans, fara a putea arata in mod concret cu ce anume ar putea fi afectata justitia romaneasca in ceea ce priveste independenta, impartialitatea, in ceea ce priveste functionarea dupa lege a actului de justitie'', a afirmat Serban Nicolae.

''Am urmarit si acea critica potrivit careia majoritatea parlamentarilor l-au scos pe presedinte din procedura de numire a sefilor din Inalta Curte de Casatie si Justitie. Eu cred ca am facut un lucru bun. Presedintele Romaniei este un om politic, in toate ipotezele si cu toate atributiile sale constitutionale se manifesta politic, nu vad de ce, dincolo de atributul de a numi ca act de solemnitate judecatorii si procurorii in functia de judecatori si procurori, ar trebui sa numeasca si in functiile de conducere'', a spus senatorul PSD.

Paralela cu modul in care s-a derulat aceasta procedura in mandatul lui Basescu

Parlamentarul social-democrat s-a referit si la scoaterea presedintelui din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sustinand ca e "un lucru bun".

Senatorul PSD a adaugat ca nu se poate pune in lege ca procedura de numire a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie procedura cafelei cu persoane de incredere, scrie Agerpres.



''Banuiesc ca nici presedintele Iohannis nu ne va cere acest lucru intr-o eventuala cerere de reexaminare. M-as bucura sa fie ceva mai retinut si sa astepte forma finala, astfel incat sa respectam rolul constitutional al fiecarei institutii: Parlamentul sa legifereze, presedintele sa promulge legea, avand posibilitatea sa ceara reexaminarea sau sa sesizeze CCR'', a mai spus Serban Nicolae.

Grupul parlamentar PSD de la Senat participa, in perioada 28-30 martie, la Pestera, in judetul Dambovita, la o intalnire de lucru in care discuta despre prioritatile legislative.

.