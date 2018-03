"In 24 Iunie 2015 am reusit sa adoptam Noul Cod Fiscal - dupa ani de munca si dezbateri cu mediul de afaceri, cu experti din tara si din afara, cu organismele financiare internationale si cu toti cei interesati / a fost laudat de toata lumea ca fiind un Cod modern, liberal, adaptat la noile conditii economice.

Am promis atunci toti ca acest Cod Fiscal va ramane in vigoare nemodificat cel putin pana in 2020 pentru a asigura stabilitate si predictibilitate.

In 2016-2017 noile guverne au intervenit cu 'satarul' ordonantelor de urgenta si au tot schimbat in mod idiot ceva ce mergea bine - dupa care a aparut faimosul 'specialist' Ionut Misa cu aberanta lui 'Revolutie Fiscala'!



Asa buna a fost 'Revolutia Fiscala' a lui Misa incat Guvernul Dancila a ajuns deja la a 5 a Ordonanta de modificare a Codului - si de fiecare data lucrurile sunt carpite fara nicio gandire, analiza, studiu de impact - si arata mai rau decat inainte !

Drept rasplata pentru dezastrul 'Revolutiei Fiscale' Daddy l-a pus pe Misa sef la ANAF (sa stranga banii pierduti tocmai prin prostiile lui) - si pe Teodorovici care era Ministru de Finante in 2015 il pune sa cioparteasca propriul Cod in fiecare saptamana cu o noua Ordonanta - viata are un umor negru greu de egalat!



Daca in 2015 toti oamenii de afaceri si investitorii erau fericiti azi toti injura Guvernul si PSD / iar contabilii sunt in pragul sinuciderii!

Din pacate '#prostia ucide' este mult mai adevarat si mai actual decat '#coruptia ucide'!

Ps - pentru a fi clar si constructiv : #ProRomania va milita pentru revenirea la forma initiala a Codului Fiscal din 2015 si obligativitatea ca acesta sa nu fie modificat cel putin un ciclu electoral de 4 ani - si nicio modificare sa nu poata fi facuta prin ordonanta de urgenta ci doar prin lege / modificarea sa intre in vigoare doar la 1 Ianuarie anul urmator", a scris Victor Ponta pe Facebook.