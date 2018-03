"Eu cred ca e prematura discutia (n.red. daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va candida la presedintia Consiliului Europei). Am vazut, din zece ani cat am stat in Consiliul European, doi ca observator si opt ca membru cu drepturi depline, am vazut ca astea sunt lucruri care se decid in ultima clipa, dar se lucreaza cu mult timp inainte. Adica Ministerul de Externe, daca Romania vrea sa obtina acest post, trebuie sa inceapa de pe acum sa puna pe agenda la intalnirile cu toate statele membre ale UE problema: 'am vrea sa ne sustineti pentru a obtine functia de presedinte al Consiliului European'

Am vazut ca la congres Dragnea a spus ca se vor bate pentru functia de presedinte al Consiliului, numai ca singurul consiliu pentru care trebuie sa te bati este Consiliul European, ca se mai numesc consilii cele in care merg ministrii, dar acolo nu se aleg, se numesc. In program este ca PSD isi propune sa sustina un candidat la Consiliu. Si aceasta functie nu poate fi ocupata decat de un membru al Consiliului European sau care a fost membru al Consiliului European si in conditiile astea PSD- ul nu are pe nimeni", a declarat fostul sef de stat, citat de romanialibera.ro.