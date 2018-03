"Eu m-am exprimat in repetate randuri despre calitatea muncii de la ANI, despre aceste asa-numite coincidente. Dar, intre timp, am ajuns presedinte si se asteapta de la mine sa fiu un pic deasupra acestor chestiuni si nu vreau sa le reiau aici, dar, daca sunteti chiar interesata, puteti sa cautati inregistrarile cu afirmatiile mele din anii trecuti si o sa va lamuriti foarte repede

Nu am discutat niciodata cu domnul Maior aceste chestiuni. Nici nu cred ca este interesant acum sa discut eu cu domnul Maior, discutam chestiuni de parteneriat romano-american, dezvoltarea lui, partea economica", a declarat seful statului, citat de jurnalul.ro.

Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, a anuntat marti ca a primit un raspuns de la SRI in ceea ce-l priveste pe presedinte.



"Intrebarea noastra a fost cand a aflat SRI de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis? Si raspunsul a fost ca lucrul acesta l-a aflat in luna ianuarie 2013, in conditiile in care pe 20 februarie 2013, in ziua in care intrase in PNL, deja plecase de la SRI catre ANI acea nota. E interesant pentru noi cum s-a intamplat ca in ianuarie sa afli despre o posibila stare de incompatibilitate prezentata in spatiul public, pentru ca se referea la faptul ca este si primar, si in adunarea generala la o societate din subordinea consiliului local, or, acolo desemnarea se facuse in anul 2010, cred, pe baza de hotarare de consiliu local. Inca avem nelamuriri, pentru ca a fost anexata si o adresa - comunicatul public al ANI de la vremea respectiva -, care spunea ca prima corespondenta pe care a avut-o cu domnul Iohannis a fost in anul 2010 pe aceasta posibila incompatibilitate, dupa care, in martie 2013, adica imediat dupa ce a primit nota de la SRI, au fost trei astfel de corespondente sau patru cu domnul Klaus Iohannis si decizia, foarte repede, in aprilie 2013. Deja ANI emisese decizie de incompatibilitate", a afirmat Manda.