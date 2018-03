"I-am transmis domnului Dinu dorinta mea de a participa la un proiect de revigorare a clubului Dinamo", a declarat Nastase, potrivit Pro Sport.

Cornel Dinu isi propune sa infiinteze un ONG care sa cumpere actiunile detinute de Ionut Negoita, dupa modelul asociatiei fondate in 1994, care a preluat gruparea de la Ministerul de Interne.

Printre membrii fondatori ai asociatiei din 1994 se numara si Adrian Nastase.

Se pare ca fostul lider politic s-a intalnit deja cu membrii miscarii pentru a studia statutul ONG-ului si le-a confirmat implicarea totala.

"Am vorbit cu Mircea Lucescu. Este un dinamovist pur sange, doreste sa participe, dar mi-a spus ca are rezervele lui fata de ce s-a intamplat in Romania. A zis ca atunci cand va reveni in tara va analiza proiectul si daca va constata ca e spre binele lui Dinamo va participa. Vom avea o discutie si in acest sens cu Ion Tiriac, care simpatizeaza Dinamo, iar la finalul anilor 90 chiar a vrut sa preia echipa. N-am vorbit deocamdata, dar vom avea in viitorul apropiat o discutie cu domnul Tiriac. Pasii adevarati au pornit deja. Cei care suntem legati de acest concept avem diferite contacte cu oameni din toate categoriile. Nu evit sa spun ca sunt oameni potenti, care au dovedit ca se poate face profit si fara incalcarea legii. Avem raspunsuri pozitive de la oameni capabili, cu societati cu profituri mari", a precizat Cornel Dinu.