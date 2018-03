"Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare a incapacitatii institutionale de a finaliza achizitionarea softului de la APIA, astfel incat platile directe sa nu fie in pericol! Potrivit informatiilor publice, Ministerul Agriculturii condus de Petre Daea nu a reusit finalizarea achizitionarii sistemului informatic care sa permita finalizarea efectuarii platilor directe din fondurile europene gestionate de APIA, conform solicitarilor venite de la Comisia Europeana. Aceasta a avertizat Ministerul Agriculturii inca din vara anului trecut ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene si a solicitat cu insistenta sa se elaboreze corectiile necesare in declaratiile de cheltuieli", se arata intr-un comunicat transmis de Daniel Buda.

Potrivit europarlamentarului clujean, se pune "in pericol" insasi finantarea de baza a agriculturii romanesti si, din cauza deficientelor sistemului informatic, fermierii sunt nevoiti sa returneze deja banii.

"Actuala guvernare este incapabila sa gestioneze eficient programele finantate de catre Uniunea Europeana pe baza de proiecte si este strigator la cer ca neputinta acesteia poate ingropa peste 900.000 de fermieri. Posibilitatea pierderii platilor directe, cele mai accesibile surse de finantare care pot deveni istorie pentru fermierii din Romania, poate insemna ingroparea definitiva a acestui sector si asa greu incercat raportat la fermierii din Uniunea Europeana. Fermierii si sectorul agricol din tara noastra mai au o singura sansa pentru a nu pierde fondurile europene: sa plecati din fruntea ministerului!", se mai arata in comunicatul presedintelui PNL Cluj.