"Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", este de parere seful statului.

La randul sau, liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca initiativa de revizuirea a Constitutiei pe tema definirii familiei va trece si de Senat in regim de urgenta, iar dupa promulgare va fi organizat referendumul.

"In procedura de urgenta sa o adoptam, dupa care sa o trimitem la promulgare. Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv votul efectiv pentru revizuirea Constiutiei si stabilirea datei referendumului", a spus Dragnea, citat de ziaruldeiasi.ro.

Vicepremierul Paul Stanescu a sustinut luni ca este posibila organizarea unui referendum in luna mai.

"Cred ca da, conform graficului cred ca da, va fi referendum pentru familie", a precizat Stanescu. Intrebat daca scrutinul ar putea avea loc in primavara acestui an, respectiv in luna mai, Stanescu a spus ca, "din toate calculele, asa ar trebui sa fie".