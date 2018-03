"Nu ma retrag din politica, noi vom face un Congres in vara asta. Sigur, daca vor fi candidati, sunt bineveniti, nu ma deranjeaza, asa ar fi si frumos sa facem un schimb de generatii prin alegeri, dar marea noastra problema este ca in momentul de fata ne putem identifica doar cu ceea ce ne scrie in program ca vrem unirea cu Republica Moldova. Suntem, de altfel, singurul partid care are asta in programul politic, insa trebuie o relansare politica a partidului", a spus liderul PMP la Romania TV.

Fostul sef de stat a mai tinut sa mentioneze ca nu il tenteaza o functie europeana, tinand cont ca in noiembrie a.c. urmeaza sa implineasca varsta de 67 de ani, potrivit aktual24.ro.