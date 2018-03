"Am discutat despre un proiect lansat in dezbatere de domnul ministru Tudorel Toader si am ajuns la concluzia ca Tudorel Toader ii pregateste terenul domnului Dragnea. Adica il ajuta pe domnul Dragnea, ca si in cazul in care va fi condamnat si ajunge la puscarie, sa faca bani. Vedem ca prietenul puscariasilor, Tudorel Toader, in loc sa se ocupe de imbunatatirea conditiilor de detentie, sa gaseasca solutii reale pentru ca statul roman sa nu fie condamnat la CEDO, domnul ministru al Justitiei inventeaza proiecte de legi in care vrea sa ii despagubeasca chiar si pe cei care nu au cerut sa fie despagubiti cu sume care pot sa se ridice pana la 500 de milioane de euro", a spus Orban, la Palatul Parlamentului.

Alina Gorghiu a criticat faptul ca ministrul Justitiei a prezentat initiativa fara un studiu de impact

"Desi, in tot mandatul acesta, nu a reusit sa faca nimic, sa initieze un proiect sanatos, sa demareze vreun lucru in favoarea sistemului penitenciar, astazi domnul Toader pune in dezbatere publica un proiect prin care aruncam pe geam, fara sa ne ceara nimeni asa ceva, fara sa ne oblige vreo hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului la asa ceva, mai bine de 500 de milioane de euro si va spun ca este un impact estimat la momentul acesta, pentru ca suma creste pe masura ce vor iesi din inchisoare alti detinuti. Vorbesc de sume calculate in acest moment de sindicatul celor din penitenciare. Nu ai voie, domnule ministru, sa iesi in spatiul public, in dezbatere publica, fara sa ai un studiu de impact. Nu ai voie sa iesi, daca esti un Guvern responsabil, cu plati catre infractori care au iesit din sistemul penitenciar fara sa te gandesti ca decizia CEDO iti impune altceva si anume sa imbunatatesti conditiile din penitenciare. Este un ultim apel pe care il fac din partea PNL catre actuala coalitie: tineti banii in bugetul statului, nu-i aruncati pe geam aiurea, pentru ca aveti un proiect in Camera Deputatilor, care zace de cateva luni, care cuprinde masuri alternative la executarea pedepselor cu detentie", a afirmat Gorghiu.

Ea a aratat ca proiectul PNL privind masurile alternative pentru executarea pedepselor cu inchisoare ar avea un impact de aproximativ 1.500 de euro pe an, in timp ce in prezent statul roman plateste cam 4.000 de lei pe luna pentru fiecare detinut, scrie Agerpres