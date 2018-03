"Am luat decizia in Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusa validarii Consiliului National, la prima reuniune. Am luat decizia de a demite conducerea filialei Sector 3, a presedintelui si a Biroului Permanent al Sectorului 3. La baza primei decizii au stat argumente extrem de serioase. (...) Daniel Zamfir nu este depasit in materie de atacuri la adresa PNL de niciun reprezentant al PSD. Nu cred ca in PNL are loc o persoana care este sustinuta de PSD, initiaza proiecte de lege alaturi de consilieri ai primului ministru PSD si care este aplaudat la scena deschisa de PSD pentru diferite proiecte pe care le pune in dezbatere", a explicat Orban, la Palatul Parlamentului, la finalul sedintei conducerii PNL.

El a motivat si decizia BEx in ceea ce priveste demiterea conducerii PNL Sector 3.

"In privinta Sectorul 3, stiti foarte bine ca Robert Negoita i-a trimis pe cetatenii romani, daca nu le convin taxele pe care le propune, sa se duca in Madagascar. Obiectivul nostru este ca noua conducere care va fi aleasa sa il trimita pe Robert Negoita in Madagascar, alaturi de prietenul si colegul lui de partid care si-a gasit un soi de azil in Madagascar, Radu Mazare. (...) Ne dorim sa declansam o ofensiva extrem de puternica impotriva actualului primar al Sectorului 3, care se vede din ce in ce mai clar ca risipeste banul public, vine numai cu propuneri care sunt impotriva interesului cetatenilor, regulamentul de parcari, care a comis nenumarate ilegalitati", a sustin Ludovic Orban.

Zamfir: Motivele excluderii mele din PNL vin si din afara partidului

"Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza propunerii vin dintr-un cumul de fapte, dincolo de frustrarile poate de inteles ale presedintelui partidului si anumite interese ale unora din jurul lui. Categoric, motivele excluderii vin si din afara partidului. Legile pe care le-am propus (...) impotriva camatariei categoric au fost motivele care au stat la baza acestei decizii. Mi s-a spus inca de anul trecut ca am deviat de la linia partidului. Am spus-o si in partid si o sa o spun cat voi avea ocazia: am toata convingerea ca aceste legi sunt in favoarea oamenilor. Proiectele acestea de lege le-am initiat in urma cu un an de zile, au fost semnate de 15 colegi, senatori si deputati, ele si-au urmat traseul si in interiorul partidului si in interiorul Parlamentului. (...) Am dorit sa am un dialog cu presedintele partidului si ceilalti colegi ai mei, imi aduc aminte pozitiile Alinei Gorghiu si ale lui Ben Oni Ardelean, care au solicitat ca in interiorul partidului sa se discute aceste proiecte de lege. Ele nu au fost discutate niciodata. Asta imi arata, imi intareste convingerea ca nu are nicio legatura excluderea mea cu altceva ca din alta zona s-au facut presiuni ca eu sa fiu exclus din acest partid ca sa continui proiectele mele", a declarat Zamfir la Parlament.

"Excluderea mea trebuie sa fie decisa de Consiliul National al partidului. Eu am solicitat lucrul acesta pentru ca am spus ca m-am saturat ca la diverse intervale Ludovic Orban tot sa-mi arate pisica cu excluderea din partid. Eu vreau sa stiu daca politica partidului este de a inchide ochii la abuzuri, pentru ca despre asta este vorba. Eu cred ca legile pe care eu le-am propus sunt legi care sunt impotriva abuzurilor bancilor si IFN-urilor, ori daca Consiliul National (...) accepta ca linia partidului sa fie cea impusa de Ludovic Orban, adica de a inchide ochii la abuzuri, categoric nu se va mai ajunge la excluderea mea pentru ca eu ma voi retrage. Nu voi face parte niciodata si nu ma voi regasi intr-un partid care inchide ochii la abuzuri", a spus Zamfir.

Senatorul Daniel Zamfir a afirmat miercuri ca motivele care au stat la baza propunerii de excludere a sa din PNL vin si din afara partidului, aratand ca va cantari cu privire la o decizie de a se alatura altui partid, insa a admis ca a avut discutii cu PSD si cu ALDE.Intrebat despre planurile sale de viitor, el a aratat ca va cantari foarte bine o decizie.El a precizat ca a avut discutii cu colegi de la ALDE si PSD, dupa ce a auzit ca va fi exclus din PNL.

Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice.