Intrebat de jurnalisti la iesirea din sala de ce a fost dat afara de Politie, el a precizat: "Ei au spus ca am tulburat probabil, asa au interpretat dumnealor, mersul sedintei, am luat cuvantul fara ca presedintele sa-mi dea cuvantul. Eu m-am prevalat de dreptul pe care legea mi-l permite, articolul 52 din Legea administratiei publice locale".

El a afirmat ca legislatia prevede ca deputatii si senatorii au dreptul sa participe la sedintele de consiliu.



"Exista un articol din Legea administratiei publice locale care spune ca deputatii si senatorii au dreptul sa participe la sedintele de consiliu local, judetean sau general si sa ia cuvantul cand doresc. Am facut o cerere acum doua zile, am depus-o la registratura, am venit sa iau cuvantul asa cum legea imi permite. Presedintele de sedinta spune ca regulamentul CGMB, ROF-ul, este mai important decat legea, ceea ce e o aberatie juridica (...) venisem sa vorbesc despre proiectul Berzei-Buzesti", a spus Nicusor Dan.

Plangere penala indreptata impotriva presedintelui de sedinta

Acesta a precizat ca este a doua plangere penala indreptata impotriva presedintelui de sedinta, prima fiind facuta dupa ce, in urma cu patru sau cinci sedinte CGMB, a venit la o sedinta a Consiliului General iar presedintele de sedinta i-a interzis sa participe.

Deputatul a spus ca se transfera de la Primaria Municipiului Bucuresti catre Administratia Strazilor lucrarea Berzei-Buzesti, care nu a fost receptionata de PMB, pentru ca, din cauza numeroaselor nelegalitati, nu exista un proces verbal de receptie, scrie Agerpres.





"Ca sa existe un proces verbal de receptie trebuie sa vina Inspectoratul de Stat in Constructii, sa constate ca lucrarea e conforma cu autorizatia de construire. Acolo, din cauza ca totul a fost ilegal, instantele au anulat si PUZ-ul, si toate autorizatiile de construire, deci Berzei-Buzesti, in momentul de fata, nu are autorizatie de construire valabila si niciun proces verbal de receptie conform legii. Am vrut sa atrag atentia consilierilor generali sa nu faca aceeasi greseala pe chestiunea Caii Calarasilor, pentru ca in urma cu doua sedinte au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru largirea Caii Calarasilor, asta inseamna exact ce s-a intamplat pe Berzei, o demolare a tesutului istoric pe o parte sau pe alta a Caii Calarasilor", a explicat Nicusor Dan.

Exista doar un proces verbal ca acest bulevard se pune in functiune, sustine Nicusor Dan

"Exista doar un proces verbal cu care Primaria a venit in toate procesele pe care le-am avut cu ei, care spune ca acest bulevard se pune in functiune, nu se receptioneaza, se pune in functiune, adica se deschide traficul si e un proces verbal din ianuarie 2014, moment cand deja autorizatiile de construire erau anulate", a spus Nicusor Dan.

Marius Coaje, consilier primar general, a subliniat ca s-a facut receptia lucrarilor.



"Am in fata un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat (...) de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai mai multor institutii. E semnat fara observatii", a aratat Marius Coaje.

Intrebat de jurnalisti daca lucrarea e in garantie, el a mentionat ca este vorba de circa 10 ani. "Nu stiu sa va spun lucrul asta, cred ca sunt undeva la 10 ani garantia (...), garantie de buna executie inseamna ca privind vicii ascunse si tot ce ar fi lucrat acolo si s-ar fi deteriorat noi putem sa le cerem constructorilor sa remedieze, iar in caz contrar putem sa ne folosim de garantia pe care am oprit-o si sa efectuam aceste lucrari pe garantia lor cu alte companii", a declarat Coaje.

Chestionat de presa referitor la declaratia lui Nicusor Dan ca planul de urbanism zonal si autorizatiile de construire la Buzesti-Berzei sunt anulate in instanta, consilierul primarului a spus ca PMB nu a fost instiintata de acest lucru.

CGMB a adoptat, miercuri, proiectul de hotarare privind darea in administrare catre Administratia Strazilor, ADP sector 1 si RATB a obiectivului de investitii "Strapungere Buzesti-Berzei".