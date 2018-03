Actualul ministru nu a oferit explicatii in legatura cu motivele pentru care a formulat aceasta propunere.

"Vom discuta despre toate aceste elemente, inclusiv argumentele acestei decizii, in momentul in care apare in Monitorul Oficial. Nu fac o propunere ca sa ma aflu in treaba. Stiti ca raspund la toate intrebarile si nu ma feresc de nicio intrebare sau niciun raspuns, dar am rugamintea sa asteptati", a declarat ministrul de Finante, potrivit Digi24.

Misa este, in prezent, director al Directiei mari contribuabili din ANAF.