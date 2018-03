"Noi ne tinem de calendar. Dupa domnul Coldea urmeaza domnul Traian Basescu. Daca doreste sa vina sau daca nu, sa ne spuna explicit ca nu doreste sa vina. Dupa care discutam de urmatoarele persoane pe care le invitam", a declarat Manda, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat daca va fi audiat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, raspunsul lui Manda a fost: "Daca am spus ca discutam dupa ce vorbim despre venirea domnului Basescu sau refuzul sau, o sa discutam atunci. Printre primele persoane pe care dorim sa le invitam se afla inclusiv domnul Liviu Dragnea".

Fostul sef de stat a mentionat la inceputul acestei luni ca se va prezenta in fata Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI numai in cazul in care va fi audiat si presedintele Camerei Deputatilor.



″Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate din Comisia SRI, de ce as crede ca prezenta mea la comisie ar fi necesara sau utila? Asa ca, dragi parlamentari din Comisia SRI, cautati-ma dupa ce il audiati pe Dragnea. Nu vedeti ca bietul Daddy isi rupe hainele de pe el pentru ca ati refuzat sa-i primiti spovedania?", a scris Basescu pe o retea de socializare.